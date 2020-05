Legambiente controcorrente: si alla chiusura del Lungomare di Agropoli

AGROPOLI. Il circolo Stella Maris di Legambiente si mostra favorevole alla proposta di chiusura del Lungomare avanzata dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola. L’iniziativa, infatti, ben si inserirebbe nell’ambito di un più ampio programma di valorizzazione di isole pedonale, parchi e spazi vedi. Il presidente del circolo, Mario Salsano, sottolinea la necessità di chiudere “totalmente a transito il lungomare nelle ore programmate, non soltanto il transito su una sola corsia. Ciò per consentire una fruizione serena e distesa del Lungomare senza inquinamento e rumori dei mezzi motorizzati”.

Lungomare chiuso e interventi per Trentova – Tresino

Ma questa non è l’unica proposta di Legambiente. L’associazione rilancia la necessità di un intervento per Trentova – Tresino e invoca “un intervento di manutenzione e pulizia per evitare che l’unico polmone verde della città diventi un ricettacolo di rifiuti e di abusi”.

Criticità per l’area di Tresino

Ad oggi Legambiente ha segnalato la presenza di rifiuti lungo i sentieri e di diversi fuoristrada che raggiunto e sostano nelle aree verdi, fino a cala Pastena, rischiando di danneggiare il territorio.