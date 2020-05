Atletica Agropoli, si riparte: in otto in pista

Prove tecniche di ripartenza: seguendo la proposta di Fidal, Agropoli prova a ripartire anche attraverso lo sport. Oggi, sulla pista “Pietro Mennea”, grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, riprendono gli allenamenti dell’Atletica. Al momento sono ammessi agli allenamenti solamente 8 atleti che rispettano i requisiti imposti dalla Fidal. Il Presidente Angelo Palmieri, di concerto con l’intero staff societario, ha stilato un vademecum comportamentale affinché tutte le attività si svolgano nella sicurezza più totale: “La salute dei nostri atleti e tecnici è alla base di ogni nostra azione. Potevamo già partire con gli allenamenti la settimana scorsa ma, proprio per organizzare al meglio la ripresa, abbiamo scelto di posticiparla. Ci saranno poche ma importanti regole da seguire – prosegue Palmieri – che saremo sicuri troveranno l’approvazione e la collaborazione di tutti”

Sono ammessi agli allenamenti solo gli 8 atleti individuati come di “Interesse Nazionale” – Due percorsi ben separati tra ingresso e uscita – Sarà garantito l’accesso alla pista solo agli atleti che, alla misurazione della temperatura corporea, risultano privi di qualsiasi sintomo o stato influenzale – Sarà garantita la distanza di sicurezza di 4 metri tra atleti e tecnici – Gli atleti dovranno utilizzare solamente attrezzi propri – Continuo aggiornamento con tutti gli organi preposti per novità o ulteriori misure da adottare.

“Desidero ringraziare il Primo Cittadino, Adamo Coppola e l’assessore allo sport Giuseppe Cammarota – conclude il Presidente dell’Atletica Agropoli – per averci supportato al fine di tornare a fare quello che più ci piace: Sentirci Atleti”