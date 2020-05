Agropoli, rifiuti in un fondo: scatta l’ordine di rimozione

AGROPOLI. Rifiuti in un fondo di località Moio, traversa via del Piaggese. Con un’ordinanza del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, è stato disposta la rimozione e lo smaltimento, nonché il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell’intera area. Il provvedimento del primo cittadino arriva in seguito ad una attività di controllo dei carabinieri della stazione di Agropoli che durante un’attività di controllo, nel marzo scorso, hanno segnalato la presenza di rifiuti alle spalle del vecchio Acquapark.

Rifiuti in un fondo di località Moio, l’attività di controllo dei carabinieri

In particolare i militari agli ordini del comandante Carmine Perillo hanno riscontrato la presenza di “veicoli, motoveicoli, nonché componenti di motore, un gruppo elettrogeno e materiale di vaio genere”.

I rischi per l’ambiente

Inoltre, stando alla nota dei carabinieri, alla luce di quanto emerso e analizzato, “l’intero sito versa in condizioni di inquinamento per suolo e sottosuolo, acque superficiali, sotterranee e aria”. A distanza di due mesi dall’attività di controllo dei carabinieri è arrivato il provvedimento del sindaco Coppola.