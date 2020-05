Agropoli, nuovo caso sospetto di Coronavirus

Nuovo caso sospetto di coronavirus ad Agropoli. Un uomo è in isolamento all’ospedale di San Luca di Vallo della Lucania in attesa dell’esito del tampone. Arrivato per un TIA, come da prassi, è stato sottoposto al test sierologico che ha dato esito positivo. Ora per ogni conferma è necessario attendere l’esito del tampone faringeo che già questa mattina partirà dal San Luca ad Eboli per essere analizzato.

Nella giornata di ieri era emerso un altro caso sospetto. Una donna rientrata da Milano che presentava febbre è stata Infatti sottoposta a tampone, per il pericolo di poter essere contagiata. Anche in questo caso si attende l’esito del tampone.

Ad oggi ad Agropoli sono rimasti soltanto tre pazienti ancora positivi al Virus.