Agropoli, la denuncia dei residenti: troppi assembramenti

AGROPOLI. «La movida è ripartita e mancano i controlli». A lanciare l’allarme alcuni cittadini del centro di Agropoli che segnalano assembramenti sul territorio nonostante le prescrizioni. Situazioni del genere sono segnalate in particolare in prossimità del centro cittadino, in piazza della Mercanzia e al porto. Sono soprattutto i più giovani ad unirsi in gruppo, spesso senza mascherine.

«Ho chiamato più volte i vigili senza avere risposta», dice una residente del centro cittadino. Ma sono anche altri a segnalare lo stesso problema.

«Gli assembramenti non mancano – dice un altro agropolese – al porto dopo il week end ho trovato diversi cartoni della pizza che non dovrebbe essere consumata in strada, bottiglie di birre e altre bevande, tutte abbandonate al porto o tra gli scogli». Di qui l’appello: «Ci vuole maggior senso civico, laddove manca sono necessari i controlli».