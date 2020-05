Spaccio di droga, a Capaccio Scalo altri tre arresti

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo, in seguito ad attività di indagine mirata, hanno arrestato tre persone domiciliati in Eboli che, in violazione dell’art. 73 D. P. R. 309/90, detenevano ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, sono stati rinvenuti 91 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 4.100,00 euro circa di denaro contante, sicuro provento di spaccio.

Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.