Sanza, riapre il cimitero

SANZA. Dopo le lunghe settimane di chiusura dovute all’emergenza Covid, riaperto il cimitero di Sanza. Un lavoro minuzioso di pulizia e sistemazione del Campo Santo, grazie al lavoro del custode, Pasquale Bonomo. Grande attenzione alla sicurezza ed al contenimento del coronavirus. Intanto per la presenza di un contenitore per il deposito dei rifiuti speciali, guanti e mascherine, che assolutamente non devono essere abbandonati nell’ambiente.

I cittadini sono invitati comunque a rispettare le direttive in merito all’assembramento, e ad evitare di toccare le superfici e baciare le lapidi. Le operazioni di sanificazioni sono state effettuate e proseguono le attività di manutenzione ordinaria del Campo Santo. Si ricorda ai cittadini di attenersi agli orari indicati per l’apertura: dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30.