Nuovi agenti di polizia locale a Capaccio Paestum: c’è l’avviso pubblico

CAPACCIO PAESTUM. Due avvisi per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale. Il primo prevede una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria dalla quale l’Ente attingerà per le assunzioni di istruttori di vigilanza (categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato, pieno o parziale). Un modo per incrementare il personale in dotazione dell’Ente, considerato anche il contesto storico in cui viviamo.

Avviso pubblico per agenti di polizia locale, i requisiti

Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro che rispettano i seguenti requisiti: diploma di maturità; patente B, sana e robusta costituzione. I candidati dovranno essere maggiorenni, avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti politici e non essere stati sottoposti a condanne che escludano dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali. La domanda andrà compilata su modello presente sul sito dell’Ente. Il termine per rispondere all’avviso pubblico per agenti di polizia locale è fissato per il 26 maggio alle ore 12.

Avviso per attingere da graduatorie di altri Enti

Il secondo avviso pubblico è relativo a manifestazioni di interesse per 2 istruttori di vigilanza categoria C a tempo indeterminato part time 50%. In questo caso l’assunzione avviene tenendo presenti le graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti. Una strategia che il sindaco Franco Alfieri ha già applicato quando amministrava Agropoli e che per la sua discrezionalità di scelta degli Enti dalle graduatorie da cui attingere ha destato non poche polemiche.

I termini per le domande

Le domande per rispondere all’avviso pubblico per agenti di polizia locale possono essere presentate da soggetti utilmente collocati tra gli idonei in graduatorie approvate da enti pubblici in seguito a procedure pubbliche di selezione. Anche in questo caso il termine è fissato per il prossimo 26 maggio.