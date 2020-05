Mercati a Castellabate: riapertura ma con obbligo di guanti e mascherine

CASTELLABATE. Via libera ai mercati. Anche nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni arrivano i primi provvedimenti sindacali che dispongono la riapertura. Ciò è possibile in virtù dell’ordinanza numero 45 firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Le attività mercatali – è precisato – riprendono nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale e, quindi, limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida

Castellabate: la mappa dei mercati

A Castellabate il sindaco Costabile Spinelli ha firmato ieri un’ordinanza con la quale dispone la ripresa delle attività, come previsto per la sola vendita di generi alimentari. Nello specifico saranno attivi il mercato settimanale del sabato in piazza Mondelli; il mercato di piazza Matarazzo dal lunedì’ al sabato dalle 6.30 alle 14; in piazza Giordano, Piazza Punta dell’Inferno, Piazza Carmine Passaro e nello Slargo Lungomare Alcide De Gasperi i mercati apriranno dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 14. In Piazza Passaro, inoltre, tutti i martedì del fine mese, da maggio a settembre, è attivo il mercato sempre dalle 6.30 alle 14. Il mercoledì, infine, mercato in piazza San Giovanni Paolo II dalle 6.30 alle 14.

Le raccomandazioni del sindaco Costabile Spinelli

Il sindaco Costabile Spinelli, dopo aver firmato l’ordinanza per la riapertura dei mercati, ha rivolto un accorato appello ai cittadini: “Raccomando a tutti, al mercato, di rispettare il distanziamento sociale, l’obbligo dell’uso della mascherina e dei guanti anche durante l’attesa in fila”.