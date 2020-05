Agropoli: sintomi sospetti dopo il rientro dal nord, disposto il tampone

Sarà sottoposta a tampone la donna di Agropoli rientrata la scorsa settimana da Milano. Da alcuni giorni, infatti, presenta dei sintomi sospetti. Ciò ha indotto ad allertare le autorità comunali e sanitarie. Queste ultime hanno disposto il tampone naso faringeo per verificare se sia o meno affetta dal coronavirus. L’esame verrà effettuato anche sul marito.

I sintomi al rientro dal nord

I due coniugi, tuttavia, sono già in quarantena. Avevano infatti seguito le procedure previste per chiunque rientrasse da altre regioni: avevano informato Asl e Comune e si erano posti in isolamento. In questi giorni, però, la donna, ha avvertito dei sintomi riconducibili al Covid, di qui la scelta di eseguire il tampone che verrà effettuato già nelle prossime ore.

In settimana, quindi, si conoscerà l’esito e sarà possibile capire se sia positiva.

Il bilancio di Agropoli

Ad oggi ad Agropoli sono cinque le persone ancora positive; 21 i guariti; 3 deceduti