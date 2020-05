Vibonati: amministrazione Brusco prova a ripartire. Porte aperte anche alla minoranza

VIBONATI. Dal sindaco Franco Brusco e dall’intera amministrazione comunale “massima apertura e piena disponibilità a ridisegnare assetti e ridistribuire responsabilità, ma anche e soprattutto a catalizzare idee e soggetti, da qualsiasi parte provengano, in un progetto che guardi con slancio al futuro del nostro territorio”. Apre alle intese il primo cittadino dopo le dimissioni degli assessori Luigi Giudice e Dalia Di Filippo. E’ quanto emerge da una nota inviata nella giornata di oggi a tutti i consiglieri, compresi quelli di minoranza.

La lettera del sindaco Franco Brusco

Brusco nella missiva ricorda il lavoro svolto per affrontare le emergenze. A tal proposito l’amministrazione “ha potuto contare sull’apporto prezioso e constante di alcuni elementi della minoranza ma anche su semplici cittadini”.

Al contempo, però, proprio in una fase così delicata, si sono registrate le dimissioni dei due assessori, cui Brusco non risparmia stoccate: “Costoro, invece di profondere i loro sforzi nell’interesse comune, hanno celato, dietro pretestuose e paradossali motivazioni, scelte per molti versi sorprendenti e sicuramente improvvide e inopportune, vista la situazione contingente”.

Collaborazione per ripartire

Il sindaco prova a lasciarsi alle spalle la crisi politica e guarda al futuro: “L’intenzione sarebbe quella di proseguire nella gestione dell’emergenza e nell’ultimazione di opere pubbliche importanti già fruttuosamente avviate”. Di qui l’apertura a tutte le forze politiche e ai singoli cittadini, cui va l’invito di avanzare le loro proposte di collaborazione.