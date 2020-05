Terremoto politico a Vibonati, si dimettono due assessori

“Da diversi mesi ormai, il rapporto di fiducia che si era instaurato sembra essersi assottigliato tanto che le attività che avremmo voluto svolgere come assessori sono andate via via affidate ad altre componenti della maggioranza, dell’opposizione o addirittura a soggetti esterni”. È questo un passaggio della lettera inviata al sindaco del comune di Vibonati, Franco Brusco. da parte dei consiglieri Luigi Giudice e Dalia De Filippo che hanno deciso così di rinunciare alla loro carica di assessore.

“Le scelte fatte da questa amministrazione – evidenziano – non hanno tenuto conto delle competenze e le azioni che ne sono conseguite non corrispondono più alle nostre idee e al nostro modo di concepire il ruolo che ci era stato affidato. Il ruolo di assessore è un ruolo di estrema responsabilità e non può essere affidato ad una pluralità di soggetti – proseguono- le scelte che vengono fatte devono essere il frutto di un posizionamento politico, etico e morale e non possono dipendere dagli umori del momento”.

Di qui, i due assessori, ritenendo di non godere più della fiducia dell’amministrazione comunale, hanno deciso di rimettere il loro incarico nelle mani del sindaco, confermando però il loro ruolo in consiglio comunale