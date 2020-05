Stella Cilento: nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà

STELLA CILENTO. I fondi derivanti delle donazioni spontanee confluite in un conto corrente saranno utilizzati per le famiglie in difficoltà. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale di Stella Cilento. Nelle scorse settimane, tra le iniziative avviate dall’Ente guidato dal sindaco Francesco Massanova, vi era anche un conto corrente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Complessivamente sono arrivate donazioni per 2250 euro in circa un mese.

Nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà

Ora la scelta dell’esecutivo di assegnare queste risorse per una seconda tranche di buoni spesa in favore dei nuclei familiari maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche derivanti dai provvedimenti assunti a livello governativo ed a livello regionale per contenere la diffusione del contagio.

I beneficiari

I buoni spesa verranno assegnati a coloro che non hanno usufruito dei buoni spesa legati ai finanziamenti nazionali. Un modo per garantire un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà.