Polla: termoscanner all’ingresso dell’ospedale

POLLA. Accessi più sicuri all’ospedale “Luigi Curto”. E’ stato installato, infatti, un termoscanner all’ingresso del presidio ospedaliero. L’apparecchio controllerà chiunque acceda alla struttura. Qualora la temperatura superi i 37,2 gradi il termoscanner si illuminerà e allerterà i controlli. Un modo per evitare che pazienti o visitatori, potenzialmente affetti da coronavirus, possano accedere all’ospedale rischiando di contagiare quanti si trovano all’interno tra degenti e personale.

Termoscanner per controllare la temperatura

Il termoscanner, donato dalla Bcc di Buonabitacolo, sarà in postazione fissa all’ingresso del presidio e funzionerà automaticamente. Il rilevamento di una temperatura superiore a 37,2 gradi permetterà di far scattare il protocollo.

Un sistema anche per altri ospedali

Un sistema, questo, che presto potrebbe essere adottato in futuro anche in altri ospedali. Un modo per rendere le strutture sanitarie più sicure e facilitare i controlli.