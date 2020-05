Emergenza Covid, Casciello: “In Campania spreco di fondi pubblici”

“Lo show è finito e la ricreazione pure. In Regione Campania non è più tempo di ordinanze confuse e di barzellette in tv. Piuttosto, il presidente De Luca dica la verità sullo spreco di fondi pubblici in questa emergenza sanitaria”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.

“Finalmente qualcosa si muove: da giorni chiedo che si vada oltre la propaganda e gli sketch di cabaret del presidente della Regione Campania. A cominciare dal miliardo e 165 milioni di euro circa non spesi per l’edilizia sanitaria, così come afferma la Corte dei Conti – prosegue l’onorevole Casciello –. Il Tg2 si è occupato della vergogna dell’ospedale da campo, i tre moduli prefabbricati realizzati con grave ritardo e con un appalto chiuso in 24 ore. Ben 18 milioni di euro per 31 posti (altro che gli annunciati 120!) di cui solo 12 per Terapia Intensiva. Soldi pubblici gettati che si sarebbero potuti utilizzare per attivare e rendere funzionali ospedali o interi reparti allo stato non funzionanti”.

“Ed a proposito dei 900 milioni che la Regione Campania avrebbe previsto per gli aiuti economici – conclude l’onorevole Casciello – si inizi a ricordare che sono soldi non spesi dei fondi europei e sottratti al vero sviluppo della Campania“.