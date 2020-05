Capaccio Paestum, spaccio di droga: arrestato 23enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agropoli, in seguito ad attività di indagine mirata, hanno arrestato un 23enne domiciliato in Capaccio Paestum che, in violazione dell’art. 73 D. P. R. 309/90, deteneva ai fini di spaccio sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 10 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, piccole quantità di sostanza stupefacente tipo marijuana, varie sostanze da taglio, bilancini di precisione e la somma di 1.300,00 euro circa di denaro contante, sicuro provento di spaccio.

Nel medesimo contesto il giovane veniva deferito in stato di libertà per violazione dell’Ordine del Questore di Allontanarsi dal territorio dello Stato.

L’interessato è stato tradotto presso il Carcere Giudiziario di Salerno Fuorni in attesa del rito direttissimo.