Agropoli: saluta la Croce Bianca. Nuova associazione in servizio per il 118

AGROPOLI. Cessa da oggi l’attività della Croce Bianca ad Agropoli. Il servizio di assistenza 118 era stato affidato all’associazione di volontariato circa due anni fa, ovvero in seguito alla revoca del servizio alla Croce Azzurra. Ciò accadde dopo la famosa sfilata delle ambulanze a Capaccio Scalo, per celebrare la vittoria elettorale di Franco Alfieri, divenuto sindaco della città dei templi. Nei mesi scorsi l’Asl Salerno ha avviato le procedure per assegnare nuovamente il servizio.

Croce Bianca: il saluto del presidente Mazzotti

Il presidente della Croce Bianca, Aventino Mazzotti, ha voluto lanciare un messaggio di congedo. “Oggi lasceremo la postazione di tipo A di Agropoli tenuta in piedi in emergenza – dice Mazzotti – Continueremo a mantenere in piedi fino le due postazioni di Agropoli B e BM”.

“Un grazie va ai medici anestesisti volontari che nonostante l’assenza di risorse economiche adeguate hanno continuato con grosso spirito di sacrificio ed abnegazione – prosegue – sembra che si sta finalmente andando verso l’internalizzazione del personale Medico, ci auguriamo che questo processo continui quanto prima su tutte le postazioni Asl Salerno ove il medico e l’infermiere sono esternalizzati al fine di creare nuove capacità occupazionali e rendere più stabile la figura degli operatori non laici sulle ambulanze di soccorso”.

Il nuovo bando dell’Asl

Nel marzo scorso l’Asl Salerno ha affidato il servizio di assistenza per le postazioni di Agropoli e Capaccio Paestum a nuove associazioni di volontariato. Dopo la Croce Bianca alterneranno con cadenza bimestrale quelle che hanno risposto alla manifestazione di interesse dell’azienda sanitaria.

Per Capaccio la rotazione interesserà la Croce Rossa Italiana di Capaccio, il Vopi, la Croce Gialla , la Croce Rossa di Salerno, Emergenza Puglia Onlus e Napoli Sosccorso Onlus. Per Agropoli, invece, la Croce Gialla, PA il Punto e l’associazione Castello. La Croce Bianca gestiva sia la rianimativa che le medicalizzate; queste ultime resteranno ancora in servizio.