Coronavirus: calo iscrizioni, ma per l’IC di Ogliastro si chiede conferma del’l’autonomia

L’Istituto comprensivo di Ogliastro Cilento punta al mantenimento dell’autonomia amministrativa, didattica e organizzativa per il prossimo anno scolastico. Ciò confermerebbe l’assegnazione di un dirigente scolastico e di un direttore dei servizi generali e amministrativi. A sollecitarlo i Comune di Ogliastro Cilento, Prignano Cilento e Rutino.

Per i tre enti l’obiettivo è “di continuare a garantire la crescita culturale e sociale offerta dalle due figure dirigenziali, al fine di non vanificare quanto fatto fino ad oggi”.

In seguito all’emergenza Coronavirus, il numero degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 ha subito un calo, dovuto ad una serie di concause, concomitati ma non strutturali, che però dovrebbe essere parzialmente recuperata prima dell’inizio delle attività didattiche. Infatti, i dati dell’organico comunicati dall’Istituto, non tengono conto di alcuni alunni stranieri frequentanti la scuola dell’infanzia i cui genitori annualmente nel periodo di gennaio e febbraio si recano nei paesi di origini per poi rientrare nel mese di marzo, e che quest’anno a causa dell’evento epidemiologico da Covid-19 in atto, non sono potuti ancora rientrare.

L’Istituto Comprensivo di Ogliastro Cilento comprende dodici plessi scolastici di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado aventi sede nei comuni di Cicerale, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento e Rutino, tutti comuni di montagna.

Nell’anno 2018 e 2019 nei quattro comuni vi è stato un incremento della natalità e pertanto per i prossimi anni la popolazione scolastica sarà sufficientemente numerosa da garantire l’autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Dall’ufficio scolastico regionale sono fin ora filtrate buone notizie