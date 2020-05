Mascherine della Regione a Santa Marina: Fortunato esulta, opposizione attacca

SANTA MARINA. «Comunico ai cittadini che oltre alle 1000 mascherine che saranno consegnate dal Comune ai bambini, da inizio settimana prossima, saranno date anche le circa 400 mascherine della Regione Campania. Prendo atto di questo venire incontro del Governatore che ha accolto la mia richiesta di far recapitare in loco il tutto». Così il sindaco Giovanni Fortunato commenta la notizia che sarà la Regione a portare a Santa Marina le mascherine per la popolazione (leggi qui).

Il Comune aveva annunciato che non sarebbe andato a Caivano a ritirarle, eccessiva la spesa. Una motivazione pretestuosa, secondo la minoranza. Pertanto, da parte di questi ultimi, la decisione del presidente De Luca viene accolta con toni tutt’altro che trionfalistici

«’Congratulazioni’ alla Amministrazione comunale di Santa Marina che ancora una volta vince la ‘sua’ piccola e miseranda battaglia politica», il commento del segretario del locale circolo PD, Giuseppe Vita.

«Teniamo a ringraziare sinceramente, invece, il Presidente De Luca che, accogliendo le istanze presentate all’ente regionale dai consiglieri di minoranza, unitamente al circolo PD ed ai cultori del bene comune, ha fatto sì che anche i nostri Bambini potessero ricevere i presidi sanitari, a cui il Sindaco di Santa Marina aveva rinunciato, senza ragionevoli e condivisibili motivi», prosegue Vita.

«E nonostante l”arguzia’ manifestata dal sindaco Fortunato nella disciplina dell”economia domestica’, noi umilmente e disinteressatamente preferiamo aderire ai principi universali di comunità e sincera solidarietà manifestati dal Presidente della Regione Campania», conclude.