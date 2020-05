Santa Marina, De Luca: “Comune rinuncia alle mascherine? Le consegniamo noi”

SANTA MARINA. “Il Comune rinuncia alle mascherine? Le porteremo noi”. A dirlo il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, aveva annunciato la volontà di rinunciare alle mascherine messe a disposizione dalla Regione. Ciò a causa dell’ingiustificato rapporto tra la spesa da affrontare per il ritiro e il numero di mascherine per bambini e adolescenti destinate al Comune. Secondo l’Ente a fronte della spesa da sostenere per raggiungere Caivano, dove avviene la distribuzione , il Comune potrebbe acquistare le mascherine in questione, con mezzi propri e con costi sicuramente inferiori.

Il caso aveva determinato non poche polemiche tant’è che la stessa minoranza aveva manifestato la propria contrarietà, sottolineando come anche i comuni limitrofi si fossero messi a disposizione per reperire le mascherine della Regione. Da palazzo di città nessun dietrofront.

Ora, però, ci ha pensato il Governatore De Luca. “Il Comune non vuole ritirare le mascherine? Vuol dire che le consegneremo noi con la nostra protezione civile”, ha detto il presidente della giunta regionale nella sua consueta diretta social del venerdì.