Emergenza sangue: domenica 10 maggio, si può donare presso l’ospedale di Sapri

Domenica 10 maggio, a partire dalle ore 8:00, presso l’unità di raccolta sangue dell’ospedale Immacolata di Sapri, ci sarà una giornata per la donazione del sangue, organizzata dall’Associazione Donatori volontari di sangue del Cilento. L’appuntamento assume particolare importanza vista la carenza di sangue a causa dell’emergenza Coronavirus.



Il sangue infatti, è indispensabile per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive e per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni di sangue o che sono affetti da anemia cronica.

“Garantiamo che il reparto dove verrà effettuato il prelievo è sicuro e sarà garantito il distanziamento sociale tra le persone. C’è sempre bisogno di sangue e vi aspettiamo in tanti.” dichiara il dottor Antonio Casale, presidente dell’Associazione.

Tutti coloro che vogliono donare il sangue possono spostarsi dal proprio comune di residenza verso l’ospedale per il prelievo, con l’autocertificazione.