Cimitero su prenotazione a Sala Consilina: è polemica

SALA CONSILINA. Riapre il cimitero ma per accedere è necessaria la prenotazione. Come già previsto ad Agropoli anche Sala Consilina dispone per l’accesso al campo santo specifiche regole, necessarie ai tempi del Covid per evitare assembramenti. Oltre a telefonare (numero 335/1655182) l’accesso sarà consentito ad un massimo di 15 persone per volta e per non più di 30 minuti.

Le visite saranno consentite nei soli giorni feriali e nella fasce orarie giornaliere 9:00 – 13:00, eccetto la giornata del giovedì, quando invece le visite potranno effettuarsi solo di pomeriggio, fascia oraria 15:00 – 19:00. Ovviamente è necessario rispettare le regole che valgono in ogni luogo, come l’obbligo di usare la mascherina.

Le disposizioni, però, non piacciono a tutti: “È opportuno – ha dichiarato Mimmo Cartolano del gruppo di minoranza Salesi – modificare questo provvedimento e annullare le visite secondo la metodologia della prenotazione telefonica. A nostro avviso, tali modalità determineranno solo effetti contrari, in quanto i cittadini si recheranno al cimitero senza il minimo controllo, con il rischio reale che si possa creare un vero e proprio affollamento davanti all’ingresso della casa cimiteriale”.

Quale l’alternativa? “Sarebbe meglio disciplinare l’ingresso per tutti i giorni della settimana, in ordine alfabetico, con l’obbligo di indossare mascherine e guanti, oppure, in alternativa, di disciplinare l’ingresso, con l’ausilio dei custodi, di gruppi di non più di quindici persone alla volta, per un tempo di visita di mezz’ora”.