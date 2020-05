Alfano: ok ad interventi sulla viabilità

ALFANO. E’ di circa 690mila euro il costo del progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza della strada comunale Mancelli. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere.

Il via libera arriva in considerazione del finanziamento dell’opera con fondi FSC 2014-2020. Si punta sfruttare le risorse messe a disposizioni per la rete viaria nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutturale.

L’iter è iniziato un anno fa con l’avvio dell’iter progettuale che ha portato a stilare il progetto di fattibiòità redatto dall’architetto Francesco Gerundo, lo stesso che ha predisposto ora quello definitivo-esecutivo.