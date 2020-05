Emergenza Covid: Capaccio riqualifica le aree verdi

CAPACCIO PAESTUM. Emergenza Covid, l’amministrazione comunale prova a riqualificare gli spazi verdi del territorio in modo tale da permetterne la fruizione in questo particolare periodo. L’Ente, in particolare, ritiene indispensabile procedere alla riqualificazione dell’area del parco pubblico “La Collinetta”, a Capaccio Scalo, in modo tale da renderlo nuovamente fruibile al pubblico in sicurezza e restituendo alla collettività un’area verde.

Questa, precisano da palazzi di città, “per anni ha versato in condizioni di degrado ed è stato oggetto di numerosi atti vandalici”. L’Emergenza Covid rende opportuno agire prioritariamente. “Vivere all’aria aperta – osservano dal Comune – è oggi di grande attualità ed estrema necessità per la ripresa dei rapporti sociali distanziati, necessari a ridurre il rischio di contagio da coronavirus”.

Per questo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di intervenire provando a rendere fruibili gli spazi pubblici, facendo in modo che gli stessi siano puliti, decorosi e mantenuti in buono stato. Si comincia da La Collinetta. Spetterà agli uffici dell’Ente, ora, provvedere a disporre gli interventi necessari.