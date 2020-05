SAPRI. Divieto di balneazione sul Lungomare. E’ quanto ha previsto il sindaco Antonio Gentile che proprio oggi ha firmato un’ordinanza in tal senso. Il provvedimento arriva in seguito alla nota con cui l’Arpac, nel marzo scorso, chiedeva appunto di disporre limitazioni in tal senso. Considerato l’approssimarsi della stagione estiva, quindi, il sindaco ha ritenuto opportuno firmare il provvedimento in attesa di nuove valutazioni da parte delle autorità regionali.

Il problema del Lungomare è ormai atavico: la scelta dei tratti di costa balneabili da parte dell’Arpac è basato su una valutazione triennale e più volte l’acqua del lungomare saprese ha avuto una valutazione “Scarsa”. Un problema riconducibile soprattutto agli scarichi che arrivano in mare attraverso i torrenti.

Il Comune di Sapri ha cercato soluzioni, attivando un tavolo tecnico per individuare soluzioni al problema e provvedendo ad effettuare campionamenti delle acque di balneazioni mediante un laboratorio privato. Questi hanno sempre dato esito positivo. Ora si attendono le determinazioni dell’Arpac.