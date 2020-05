La BCC Buccino Comuni Cilentani attiva servizio di Help Desk

Distanti ma Vicini, ora anche con un numero telefonico dedicato per supportare i Soci e Clienti. Con l’attivazione di un servizio di Help Desk la BCC Buccino Comuni Cilentani ha inteso rispondere ad un’esigenza informativa del territorio e della propria clientela rispetto a tutte le misure straordinarie messe in campo per le famiglie e le imprese al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria che ci ha travolti.

Le finalità del servizio mirano a soddisfare le seguenti esigenze:

– Offrire al cliente uno SPOC (singol point of contact) per la emergenza;

– Guidare il cliente alla navigazione sul sito WEB

– Offrire spiegazioni e supporto alla predisposizione di una domanda;

– Veicolare eventuali necessità di consulenza e approfondimenti al gestore di competenza creando un appuntamento;

– Indirizzare le istanze verso le filiali competenti;

– Offrire le principali informazioni e soluzioni per le specifiche del cliente sulle misure economiche di emergenza covid19.

Il Numero Dedicato è 800-983870

Funzionamento della chiamata

Dopo il messaggio di ingresso effettuare la selezione:

– per avere informazioni riguardo alla sospensione delle rate dei suoi finanziamenti e mutui e per avere info su Finanziamenti ed Agevolazioni COVID-19 a sostegno di famiglie e imprese premere 1;

– per ottenere ogni altra informazione sulle iniziative richieste premere 2;

– per avere informazioni su propri investimenti e sul mercato finanziario premere 3;

Resta salva la possibilità di prenotare una videoconsulenza o prenotare un appuntamento in filiale dal sito www.bccbcc.it