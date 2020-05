Sapri, SR ex SS 104: c’è il progetto per i lavori

SAPRI. Approvato dalla Provincia di Salerno il progetto esecutivo per la SR ex SS 104. Il via libera è arrivato per consentire la candidatura a finanziamento dell’opera. L’Ente provinciale, infatti, intende ottenere i fondi del CIPE ( Comitato interministeriale per la programmazione economica) che ha destinato risorse FSC 2014/2020 per le strade di interesse regionale.

Lavori su SR ex SS 104, una strada di confine

Tra le strade su cui si punta ad intervenire c’è la SR ex SS 104 un’arteria strategica di collegamento tra Campania e Basilicata, tra province di Salerno e Potenza. Una strada di confine, insomma, che riveste particolare importanza per permettere ai cittadini del comprensorio del Golfo di Policastro e Basso Cilento di raggiungere Lagonegro, sede del Tribunale e accesso allo svincolo autostradale.

I lavori

Lungo il percorso si riscontrano sconnessioni, avvallamenti e deformazioni del piano viabile che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre al km 5+150 si registra un dissesto franoso sul quale è necessario intervenire. Il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa di 325mila euro.