Roscigno: Comune a sostegno delle attività commerciali

ROSCIGNO. Soltanto pochi giorni fa il sindaco Pino Palmieri aveva lanciato l’allarme per il futuro delle attività commerciali (in particolare per i bar) costretti alla chiusura dall’emergenza covid. Ora con l’avvio della Fase 2 c’è stata una parziale riapertura di chi somministra alimenti e bevande. L’amministrazione comunale ha comunque voluto fare la sua parte disponendo agevolazioni per le attività.

Per ben due anni, ovvero fino al giugno 2022 i bar saranno esentati dal pagamento della Tosap, ovvero la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Ma non solo. L’Ente ha disposto anche la riduzione sulla Tari per le partite IVA che esercitano attività di bar, parrucchiera, abbigliamento e strutture ricettive.

Un modo per sostenere le categorie che maggiormente hanno sofferto e soffrono la crisi economica in atto.