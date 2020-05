Il piacere di stare all’aria aperta: Il Parco Avventura Piano della Croce di Rofrano

Il Parco Avventura Piano della Croce di Rofrano è situato a pochi passi dal Monte Cervati, all’interno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, e catapultato in uno splendido clima naturalistico e mediterraneo. Immerso tra i boschi di una natura incontaminata, all’interno dell’area è possibile praticare diverse attività: escursionismo, mountain bike, torrentismo, orienteering e godere di una vasta area picnic disponibile su previa prenotazione.

Per i più temerari è possibile cimentarsi nell’esplorazione di sensazionali percorsi di agilità, sospesi tra i rigogliosi alberi. Le attrazioni sono numerose e non lasciano spazio alla noia. Con diversi livelli di difficoltà possono cimentarsi anche i più piccoli, che non daranno tregua ai genitori.

Il Comune di Rofrano ha realizzato uno spazio unico nel suo genere, che permette di praticare sport divertendosi, vivendo a contatto con la natura e osservando un habitat caratteristico cilentano. Un luogo ideale per coloro che desiderano trascorrere una giornata all’insegna del relax e dell’assoluto riposo, staccando la spina dal continuo tran tran quotidiano, e capace di offrire, a fine giornata, notevoli benefici per la salute.

Come arrivarci: imboccando l’uscita autostradale Padula – Buonabitacolo si prosegue in direzione Sanza fino ad arrivare a Rofrano, e da lì, seguendo le dovute indicazioni si procede fino all’altezza della Croce di Rofrano. Per chi invece arriva dalla Cilentana esce a Massicelle, per poi proseguire con le stesse indicazioni descritte, e raggiungere il Parco Avventura.

E-mail: cooperativaruffium@gmail.com