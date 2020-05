Agropoli: uffici servizi sociali nell’ex alloggio del custode della “Landolfi”

AGROPOLI. L’ex alloggio del custode della scuola elementare Gino Landolfi, sarà utilizzato come sede del segretariato sociale e del servizio sociale professionale. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola. I locali si trovano sul retro dell’istituto e sono al momento inutilizzati. Gli stessi, inoltre, interamente si trovano in pessime condizioni e per questo l’Ente avrà la necessità di provvedere alla loro riqualificazione con interventi di adeguamento e ammodernamento.

Alloggio del custode per i servizi sociali

I lavori dovranno prevedere sia la sistemazione degli impianti che opere murarie. Una volta completati gli stessi verranno assegnati al segretariato sociale e servizio sociale professionale.

Disposti i lavori

Spetterà ora all’Ufficio Tecnico Comunale programmare gli interventi di manutenzione per rendere fruibile l’immobile.