Polla: si svuota anche l’area post covid del “Curto”

POLLA. Buone notizie dall’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Anche l’area post covid dell’ospedale si è svuotata. E’ stata dimessa l’ultima paziente e adesso il reparto è vuoto. La scorsa settimana si era svuotata anche l’area destinata ai pazienti positivi. Continua a migliorare, dunque, la situazione sul territorio.

Questa non è l’unica novità che arriva dal comprensorio del Vallo di Diano. Dopo un mese e 4 giorni ieri sono rientrati dal Campolongo Hospital di Eboli i primi cinque ospiti della casa di riposo gestita dall’Istituto Juventus di Sala Consilina che a fine marzo, su disposizione dell’ASL Salerno, erano stati trasferiti nell’ospedale privato ebolitano in seguito all’esplosione di un focolaio di contagi da coronavirus all’interno della RSA. Ieri mattina a mezzogiorno sono arrivate le ambulanze ed il pullmino con a bordo i primi cinque anziani, tutti guariti ed in buono stato di salute.

Ad accoglierli nel piazzale esterno della struttura c’erano gli operatori della casa di riposo ed i familiari che hanno aspettato all’esterno del cancello che consente l’accesso al parcheggio della RSA e che finalmente hanno potuto rivedere i loro cari dopo quasi due mesi, calcolando anche il periodo di isolamento nella struttura, che ha preceduto il trasferimento ad Eboli dopo l’esito positivo dei tamponi.

“E’ una bellissima giornata per noi – hanno dichiarato i responsabili dell’Istituto Juventus – perché oggi tutti noi ci riprendiamo una parte di quella normalità che un mese fa ci era stata tolta. La struttura è stata interamente sanificata, abbiamo adottato tutte le misure precauzionali previste dalla normativa vigente per evitare la diffusione de virus ed i nostri ospiti sono stati sistemati in camere singole”.