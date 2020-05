Montesano: niente Tosap per i bar

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Amministrazione comunale al fianco dei bar che decideranno di posizionare tavolini all’esterno. Attraverso un avviso pubblico, infatti, il sindaco Giuseppe Rinaldi ha reso noto di aver disposto, con la propria giunta, la sospensione del pagamento della Tosap.

L’agevolazione riguarderà tutti i bar che in vista dell’apertura decideranno di utilizzare lo spazio esterno di competenza comunale per posizionare tavoli e sedie. Il provvedimento è valido per tutta l’estate.

Un modo per agevolare queste attività, dopo il grido d’allarme arrivato nei giorni scorsi da altri comuni del comprensorio. Molti bar, infatti, rischiano di non poter riaprire.