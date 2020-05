Il Cilento tra i 20 motivi per tornare in Italia secondo il Telegraph

Il “Telegraph” elogia l’Italia e invita i propri lettori a tornare a visitare il Belpaese appena l’emergenza sanitaria sarà finita e si tornerà a viaggiare all’estero. Il quotidiano britannico, come riporta l’Ansa, elenca 20 motivi per cui è bene scegliere le bellezze italiane ma confessa che ce ne sarebbero molti di più. E tra i luoghi da visitare c’è anche il Cilento.

Ma quali sono i motivi per scegliere l’Italia? Il primo sono gli italiani: “Non si può amare un Paese senza amare la sua gente – spiega l’autore – sappiamo che gli italiani spesso si vedono come toscani, siciliani, veneziani o napoletani; ma sono sempre gli stessi, con una caratteristica in comune: l’apprezzamento per le cose belle della vita. E di belle cose in Italia ce ne sono ovunque”.

Al secondo posto ci sono i giardini: dalle ville venete al laghi del Nord, dalle colline toscane ai limoneti della Sicilia. Al terzo posto ci sono le storiche cittadine e i borghi arroccati sulle colline. I luoghi all’aperto sono al quarto posto con mete sciistiche di prima classe come l’Alta Badia, Courmayeur e Cervinia, dove si possono fare sport di ogni tipo.

La lingua italiana è la quinta motivazione per visitare il nostro Paese perché “in italiano tutto suona meglio”. E ancora c’è l’opera con i suoi maggiori compositori e i teatri, la cucina italiana, il “buon bere”.

L’elenco del Telegraph prosegue con la moda al 12esimo posto, l’architettura e i suoi diversi stili al 13esimo e Venezia che da sola, al 14esimo posto, merita un viaggio in Italia. Poi la lista prosegue con la bellezza delle isole: Capri, le Tremiti, Ponza, Capraia, Elba, Lipari e Marettimo.

Anche le coste hanno un posto in classifica: al sedicesimo ci sono Amalfi e le Cinque Terre, tra le più conosciute, ma anche le penisole del Gargano e del Salento con il loro mare turchese, e il Cilento selvaggio e roccioso con Acciaroli, Agropoli e Santa Maria in Castellabate.

Il numero incredibile di gallerie d’arte sono il 17esimo motivo per visitare l’Italia: i luoghi artistici sono al 18esimo posto. Il penultimo motivo per recarsi in Italia riguarda i tesori antichi: Roma, innanzitutto. Ma il riconoscimento della nostra bellezza è già sufficientemente appagato dall’elogio della stampa estera. A noi resta solo il compito di ospitare come un tempo. O forse anche meglio.