Agropoli: revocata ordinanza per limitazione uscite settimanale

Il sindaco Adamo Coppola ha firmato una nuova ordinanza, per revocare e/o modificare disposizioni precedentemente operate. In particolare, con decorrenza a far data da oggi, sono da ritenersi revocate l’Ordinanza prot. n. 8352 del 24.03.2020 con cui si era disposta l’installazione di barriere stradali fisse su alcuni percorsi di accesso secondari alla Città;l’Ordinanza prot. n. 8502 del 28.03.2020 in cui si era disposto in merito alla regolamentazione delle uscite settimanali per acquisti di beni alimentari e di prima necessità.

Per effetto di quanto disposto sull’intero territorio comunale non vi sarà nessuna restrizione circa le modalità di afflusso dell’utenza agli esercizi commerciali e non vi sarà più obbligo di consegna della tessera sanitaria.

Inoltre è stata modificata l’Ordinanza n. 8937 del 3.04.2020 nella parte in cui ha disciplinato la sospensione dell’apertura del cimitero comunale, consentendo un accesso contingentato allo stesso (…) garantito a non più di 10 persone per ora.

Con decorrenza 6 maggio 2020, il numero massimo di accessi sarà esteso e garantito a numero 20 persone per ora. Le visite dovranno comunque avvenire dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12, solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi al numero Info-Covid 388-1825945.