Agropoli: le proposte per la ripartenza dei Cittadini 5 Stelle

Il gruppo di Cittadinanza attiva “Cittadini 5 Stelle Agropoli” ha fatto pervenire all’amministrazione cittadina la propria proposta per affrontare la nuova fase della lotta al Covid-19, soprattutto per ciò che concerne le relazioni sociali e lavorative.

Il gruppo ha formulato numerose concrete proposte (nel rispetto delle vigenti norme), utili a trovare un equilibrio tra salvaguardia della salute e sicurezza dei cittadini, alla ripresa del commercio e delle attività legate al turismo (che rimane la prima voce, per importanza, dell’economia territoriale), ma anche e soprattutto mirate a rendere godibili e sicure le bellezze naturali e storiche del territorio.

“In questo frangente la ripresa delle attività di socializzazione e di fruizione del bene comune deve divenire una priorità assoluta per cittadini e ospiti occasionali, con particolare attenzione ai servizi di accoglienza ed ospitalità ed alle modalità di fruizione delle spiagge del nostro meraviglioso mare (nel caso le regole di distanziamento sociale rimangano invariate durante la stagione estiva) – evidenziano i Cittadini 5 Stelle – Si auspica che l’amministrazione tutta apprezzi la nostra volontà di contribuire concretamente alla pianificazione di una strategia di questione del territorio, utile principalmente alla cittadinanza locale, ma anche ad un possibile scenario turistico in tempo di Covid-19, e che il tavolo tecnico istituito, prendendo atto delle proposte avanzate, si attivi per inglobare tale visione progettuale al proprio disegno di intervento”.

Le proposte avanzate, applicabili in uno scenario di convivenza con il Covid-19, ma anche di auspicabile allentamento delle misure restrittive oggi imposte, sono visionabili qui.