Montesano: ok alla riqualificazione e realizzazione di un parco giochi

Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha dato il via libera al progetto di “Riqualificazione aree degradate e realizzazione parco giochi per bambini”. In particolare l’amministrazione comunale, ha risposto all’avviso pubblico con il quale l’Ente Parco puntava ad individuare aree urbane degradate per eventuali interventi di bonifica e riqualificazione.

In questo modo si vuole garantire e promuovere la valorizzazione del territorio attuando una serie di azioni tese al recupero ambientale, attraverso l’eliminazione di micro discariche presenti in aree urbane al fine di migliorare la qualità della vita e le condizioni di benessere delle comunità locali.

Lo scopo è di restituire alla comunità locale un’area bonificata a servizio delle famiglie e dei bambini.

L’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nei mesi scorsi aveva effettuato un censimento delle aree degradate presenti nei Comuni dell’Area Protetta al fine di programmare eventuali interventi di recupero ambientale, bonifica e riqualificazione.

Tra i comuni che hanno risposto c’è Montesano sulla Marcellana. I lavori saranno realizzati dal Parco, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi si impegna, una volta ultimato l’intervento, di provvedere alla sua custodia e manutenzione.