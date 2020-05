Coronavirus: misure di sostegno alla disabilità del Piano di Zona Ambito S07

Il Piano socio-economico della Regione Campania approvato ad aprile, che prevede misure per i cittadini, le famiglie e le imprese della Campania a fronte dei disagi subiti per effetto dell’emergenza Coronavirus, prevede anche misure straordinarie di sostegno alla disabilità: è stata infatti prevista una specifica misura per l’erogazione di un bonus per le persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini in età scolare con disabilità, anche autistica. Si è già provveduto ad una prima tranche di erogazione del bonus, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Ambiti Territoriali riguardanti le persone con disabilità grave, anche minori, al momento privi di assistenza. In considerazione delle ulteriori risorse disponibili, la Regione Campania ha approvato il riparto delle risorse finanziarie disponibili, ed ha assegnato all’Ambito Territoriale S07 l’importo di € 229.325,17 a valere sul POR FSE 2014-2020.

E’ stato pubblicato l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione del bonus di 600 euro previsto, a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni associati nell’Ambito S07: Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo.

Potranno accedere anche i minorenni con disabilità, anche autistica certificata da struttura pubblica. Non potranno partecipare persone con disabilità già beneficiarie della prima tranche; persone in possesso della sola certificazione di invalidità civile; persone con disabilità che usufruiscono del Programma Home Care Premium; persone con disabilità che usufruiscono del Programma per la Vita Indipendente; persone con disabilità che usufruiscono del Programma “Dopo di Noi”, e persone con disabilità che usufruiscono di assegno di cura.

L’Avviso è pubblicato all’albo pretorio del comune capofila Roccadaspide www.comune.roccadaspide.sa.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale dell’Ambito S07 presente in ciascun comune dell’Ambito S07 oppure al numero 0828 1994070, e alle mail udp@ambitos07.it e protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it.