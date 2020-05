Capaccio Paestum, pubblicato bando per la Paistom

Boccata d’ossigeno per i lavoratori della Paistom. Il Comune di Capaccio Paestum, retto dal sindaco Franco Alfieri, ha pubblicato il bando l’appalto triennale e a tempo determinato, di un valore di 4,7 milioni, per la somministrazione di lavoro per la società che si occupa di manutenzione e servizi per la città della Piana del Sele.

Gli operai della Paistom vennero assunti con un contratto triennale nel 2015; un precedente bando del 2018 andò deserto. Da tempo, quindi, i dipendenti vivevano una situazione di difficoltà, nonostante diverse proroghe dei contratti.

Ora l’Ente vuole procedere nuovamente ad affidare il servizio relativo all’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale che si occupa di numerose attività: lavori di manutenzione stradale, gestione dell’acquedotto, servizi al turismo, nonché dell’allestimento di manifestazioni. Dal 2017, inoltre, rispetto ai compiti originari furono previsti ulteriori integrazioni delle sue attività e venne anche stabilità la possibilità di operare in altri comuni e province confinanti.