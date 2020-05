Teggiano, azzerati i contagi

Teggiano ha azzerato i contagi da Coronavirus come avvenuto nei giorni scorsi a Sassano e ad Atena Lucana. Con il secondo esito negativo dei tamponi di controllo effettuati sull’unica paziente ancora ricoverata nel reparto Covid dell’ospedale di Polla anche Teggiano è uscito dall’elenco dei paesi del Vallo di Diano e del Tanagro dove ci sono ancora casi di persone positive al Coronavirus.

“È una bella giornata per Teggiano e per il Vallo di Diano – ha dichiarato il primo cittadino Michele Di Candia – perché anche il nostro Comine va ad aggiungersi alla lista di quelli dove non ci sono più casi positivi. Il mio pensiero va a tutte quelle persone che purtroppo non ce l’hanno fatta, ai miei due concittadini così come a tutte le persone decedute negli altri Comuni dopo aver contratto l’infezione, la loro scomparsa deve essere un monito per tutti noi, dobbiamo rispettare le regole, il distanziamento sociale, uscire solo se necessario perché abbiamo vinto una battaglia ma non la guerra”.