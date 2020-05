Roccagloriosa: partecipa al bando per il Wi-Fi gratuito

Anche il Comune di Roccagloriosa, guidato dal sindaco Giuseppe Balbi, partecipa al bando pubblico europeo WIFI4EU. Nello specifico i cittadini potranno accedere alla connessione Wifi del territorio comunale, in modo gratuito, negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze e vari edifici pubblici.

Attraverso il bando pubblico, la Commissione Europea, offre ai comuni la possibilità di poter beneficiare di buoni per un valore di 15 mila euro. I buoni saranno utilizzati per l’installazione di apparecchiature Wi-Fi nelle area pubbliche che ancora non sono dotati di hotspot Wi-Fi gratuito.

Gli impianti Wi-Fi si baseranno sulla connettività a banda larga e ad alta velocità per fornire Internet di alta qualità agli utenti. La connettività gratuita sarà concessa per almeno tre anni.