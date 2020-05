Castellabate, sindaco Spinelli detta le regole per la fase 2

CASTELLABATE. La fase 2 non sarà un liberi tutti. Ha voluto ribadirlo anche il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, che ha firmato un’apposita ordinanza valida a partire dal 4 maggio. Il provvedimento regola gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di culto, i mercati, l’uso di dispositivi di protezione e i cantieri.

GLI SPOSTAMENTI. Per quanto riguarda gli spostamenti de i non residenti, la visita ai congiunti dovrà essere un incontro temporaneo, pertanto potrà essere effettuata dalle 8.30 alle 19.30. Non sarà possibile allontanarsi dal domicilio dei congiunti. Per i proprietari di seconde case vale lo stesso intervallo temporaneo, ma sarà possibile raggiungerle soltanto per motivi di necessità.

LUOGHI DI CULTO. Relativamente ai luoghi di culto è prevista la riapertura del cimitero del Capoluogo, con ingressi scaglionati fino ad un massimo di 15 persone. Queste dovranno tenere una distanza di un metro tra di loro.

I MERCATI. Riapre il mercato settimanale per la sola vendita di generi alimentari. Ok alla vendita in piazza Matarazzo (dal lunedì al venerdì), in piazza Giordano, piazza Punta dell’Inferno, Piazza Passaro (dal lunedì al sabato). L’orario è dalle 6.30 alle 14.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. Per chi frequenta luoghi pubblici è necessario utilizzare mascherine e guanti. Non sono soggetti ad obbligo bimbi fino a sei anni e persone con disabilità.

CANTIERI. Infine per quanto riguarda i cantieri edili questi potranno riprendere ma 48ore prima bisognerà informare il comando di polizia municipale tramite pec (poliziamunicipale@pec.comune.castellabate.sa.it)