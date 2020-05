Castellabate: annullati tutti gli eventi dell’associazione Vivi San Marco

“Tutti gli eventi dell’associazione Vivi San Marco fanno vivere a cittadini e turisti momenti di aggregazione molto dinamici e partecipati quindi, per la salvaguardia della salute di tutti e in ottemperanza alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria, siamo costretti a rimandare le nostre manifestazioni estive al 2021”.

Così spiega rammaricato Antonino Spinelli, presidente dell’associazione “Vivi San Marco” di Castellabate, sul dietrofront per gli eventi in programma nei prossimi mesi. Si tratta di una delle drammatiche conseguenze prodotte dall’emergenza coronavirus nel settore intrattenimento.

“Quest’anno dispiace particolarmente dover rimandare la Festa della birra artigianale, che sarebbe stata la novità 2020, programmata per il primo giugno, così come i già collaudati Colours Party sulla spiaggia, il Porto in festa, l’Arte ri pacci, la Miniexposizione cilentana”. L’associazione fa però sapere di essere già a lavoro per la riprogrammazione del ricco calendario: “Tutto verrà rimandato alle prime date utili e torneremo a divertirci insieme con lo stesso entusiasmo!”