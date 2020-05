Ascea: Pantaleo De Luca coordinatore Abbac Cilento Nord

ASCEA. Pantaleo De Luca, nominato coordinatore Abbac per l’area Cilento Nord . Un profondo conoscitore e cultore della sua terra, esponente associativo di lungo corso di ospitalità diffusa, protagonista di iniziative culturali e sociali e ambientalista.

“E’ un filo che si riannoda e che non si è mai spezzato nel corso degli anni e che ora potenziamo ulteriormente per individuare una forte sinergia per la valorizzazione dei nostri territori e per quel progetto di turismo di prossimità, unica opzione possibile per la fase 2 e sfida autentica per lanciare in Cilento, un turismo esperienziale, responsabile e sostenibile – dichiara il presidente regionale Abbac Agostino Ingenito – Il contributo di Pantaleo De Luca sarà fondamentale per il nostro settore chiamato a superare una crisi difficile e duratura ma anche ad adeguarsi a nuove significative sfide ed opportunità che possono essere colte, solo con l’aggregazione e la condivisione di obiettivi comuni per la filiera turistica”.

Una nomina carica di significato per Pantaleo De Luca De Luca: “Fin dalla sua costituzione, circa venti anni fa ho partecipato e dato un contributo fattivo all’Abbac per sviluppare da pionieri l’ospitalità diffusa nel nostro territorio – dichiara – Accolgo questo incarico con lo spirito che mi appartiene, dare voce ai territori e trovare le giuste ed opportune sinergie per valorizzare l’autenticità della nostra terra soprattutto in questo periodo di enormi difficoltà per il turismo”.

Già dalle prossime ore il nuovo coordinatore Abbac Area Cilento nord, sarà impegnato in una serie di colloqui con amministratori comunali e dell’ente Parco e distretto per condividere le diverse azioni da mettere in campo per sostenere i gestori pesantemente colpiti, individuare percorsi per progetti di turismo di prossimità e di formazione ed informazione del settore. L’Abbac raddoppia dunque le sue rappresentanze in Cilento, è già attivo da alcuni mesi il coordinatore area Cilento sud- Golfo di Policastro Alberto Sorrentino.