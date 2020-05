Piaggine: Comune a sostegno degli esercizi commerciali

Il Comune di Piaggine a sostegno degli esercizi pubblici. La giunta comunale, guidata dal sindaco Guglielmo Vairo, ha approvato una serie di agevolazioni per le attività costrette alla chiusura a causa dell’emergenza coronavirus.

Prevista la riduzione del 50% per l’anno 2020 della TARI e del canone servizio acquedotto nonché l’esenzione del pagamento della TOSAP.

“Nel giorno della Festa dei Lavoratori l’Amministrazione comunale esprime solidarietà e supporto a chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19 ed augura buon Primo Maggio a tutti i lavoratori, in special modo a chi lotta per affermare quotidianamente la propria personalità, spesso senza alcuna tutela, attraverso la propria opera di lavoratore”, dice il primo cittadino Guglielmo Vairo.