L’importanza di montare buoni pneumatici sulle motociclette

Con l’estate ormai alle porte arriva anche il tempo giusto per salire in sella alla propria motocicletta per andare a lavorare, per un giro fuori porta o partire per le tanto desiderate vacanze. Prima è però importante controllare che tutto sia a posto per viaggiare in totale sicurezza.

Elemento importante per la motocicletta sono gli pneumatici, sono infatti la parte di contatto tra il fondo stradale ed il mezzo, per questo non vanno sottovalutati. Essi devono essere di buona qualità per poter essere sicuri ed avere una maggiore durata nel tempo una qualità di costruzione superiore rispetto agli economici. Da sottolineare poi le prestazioni, se ci si affida a degli pneumatici di buona qualità significa anche per il motociclista riuscire a reperire quei pneumatici che meglio si adattano alle proprie necessità (per moto sportiva, per guidare off road etc.). Da non dimenticare poi che con l’acquisto degli pneumatici di marca si riesce anche ad avere un’assistenza post vendita ed alla clientela nettamente superiore, per esempio in caso di sostituzione del prodotto acquistato ed anche un’assistenza commerciale con promozioni e sconti da poter applicare sui prodotti desiderati.

Quello che ci sentiamo di consigliare è di non guardare sempre al risparmio nel momento in cui si decide per l’acquisto. Gommamoto.it, un negozio online specializzato in vendita di pneumatici ed accessori per motociclette offre ai motociclisti una vasta gamma di prodotti garantendo sempre prezzo e qualità, il negozio è raggiungibile al sito https://www.gommamoto.it/.

Usura del battistrada

Elemento molto importante da mai sottovalutare. Un battistrada danneggiato incide sulle performance della motocicletta e sui sistemi di sicurezza della stessa; con un battistrada usurato l’aderenza al manto stradale non sarà ottimale, sembrerà quasi di “guidare sull’olio “e gli spazi di frenata poco garantiti soprattutto guidando in autostrada a velocità maggiori. In caso di pioggia si potrebbe verificare il fenomeno dell’aquaplaning. In sostanza la motocicletta diventa difficile da guidare e da dirigere andando incontro a rischi rilevanti soprattutto nell’affrontare le curve ed ostacoli che si possono presentare. Come controllare la loro usura?

Acquistare un profondimetro, uno strumento che verrà inserito direttamente nel battistrada per misurare l’altezza, uno strumento facilmente reperibile in negozi di accessori e ricambi moto ad un prezzo irrisorio.

Metodo direttamente fornito dalla casa produttrice, sui lati delle gomme ci sono delle insenature più o meno profonde, a all’interno di esse ci sono gli indicatori di usura che non sono altro che inserti di gomma alti 1.6 mm. Se l’altezza scende sotto questo dato siamo di fronte ad uno pneumatico che va sostituito perché usurato. L’indicatore sarà accompagnato da un triangolo oppure dal logo dell’azienda produttrice.

Sarà quindi possibile verificare l’usura del proprio battistrada in totale autonomia ed anche in totale autonomia provvedere all’acquisto dei nuovi pneumatici.