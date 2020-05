Campania: De Luca illustra la fase 2

“E’ cambiato il mondo. Chi pensa che il mese di maggio tornerà tutto come prima non ha capito niente. Se non abbiamo senso di responsabilità ci avviamo verso una tragedia responsabilità”. Così il Governatore Vincenzo De Luca ha parlato della Fase 2, aggiungendo: “Finché non ci sarà il vaccino dovremo fare i conti col virus e abituarci ad un altro modo di vivere”.

Con la parziale riapertura la Regione provvederà a fare verifiche sulla situazione contagi ogni 2 settimane, ovvero il tempo di incubazione del virus. “Se riemerge il contagio dovremo avere la possibilità di agire subito”. “Vedo troppa allegria in giro – ha proseguito il Governatore – in Campania tutto è iniziato da tre persone contagiate. Inoltre dobbiamo pensare che abbiamo centinaia di migliaia di persone asintomatiche quindi bisogna fare attenzione e dobbiamo essere consapevoli che un problema c’è”, ha proseguito De Luca.

L’obbligo di mascherine

Quanto ai provvedimenti presi, il più importante prevede l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione. “Da oggi c’è l’obbligo. E’ una cosa possibile e indispensabile, saremo rigorosissimi”.

L’esodo dal Nord

Sugli arrivi il prossimo 4 maggio il presidente della Regione ha manifestato preoccupazione: “Stiamo ragionando su come evitare che nostri concittadini possano alimentare focolai di contagio. Manterremo ferme le disposizioni vigenti. Chi viene in Campania deve segnalare la propria presenza all’Asl di appartenenza e andare in autoisolamento. Il rischio è troppo grande, dobbiamo avere la possibilità di fare controlli preventivi. E’ un atto di civiltà”. De Luca ha auspicato controlli nelle stazioni e invocato l’aiuto del Governo.

I trasporti, scuola e sport

Per quanto riguarda trasporti e uscite è già stata firmata un’ordinanza che disciplina come comportarsi. In ogni caso l’attività fisica è consentita solo in alcuni orari: 6.30 – 8.30; 19.00 – 22. (leggi qui). In relazione alle scuole De Luca ha ricordato di aver inviato una nota al ministro Azzolina per evitare a settembre “classi pollaio”.

Quanto allo sport De Luca ha confermato che il Calcio Napoli ha manifestato la volontà di allenarsi poiché esistono i requisiti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Sarà la task force a dare il via libera a questa ipotesi.

Le altre attività

Si sta valutando anche l’apertura delle attività toelettatura degli animali domestici e di addestramento.

I cimiteri

Per i cimiteri nelle prossime settimane potrebbe essere data la possibilità ai sindaci di stabilire l’apertura in determinate fasce orarie.