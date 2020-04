Salento: “Coronavirus? qui abbiamo il cretinovirus”

SALENTO. «Coronavirus? A Salento abbiamo il cretinovirus». Non usa mezzi termini il primo cittadino Gabriele De Marco per risponde a chi, in questa fase di emergenza coronavirus, esce di casa, certo che sul territorio il coronavirus non sia arrivato. Il sindaco, come già altre volte, non esita a criticare chi prende sotto gamba l’emergenza sanitaria, ma soprattutto chi trasgredisce le regole.

Questa volta le accuse sono rivolte verso colui che De Marco definisce un “camminatore seriale”. «E’ vero che, grazie a Dio, a Salento non c’e’ il coronavirus; e certamente non per merito di persone (si fa per dire) come lui ma per i tantissimi cittadini (che io ringrazio) che hanno rispettato la difficile situazione! Purtroppo però a Salento c’e’ una malattia peggiore e tra l’altro inguaribile: Il Cretinavirus! Che ha colpito, per nostra fortuna, non molte persone!», dice il primo cittadino cilentano.

Poi prosegue: «Ecco, io vorrei chiedere a questi Cretinovirus: ma voi che pensate di avere più degli altri? O pensate che alle altre persone piaccia stare a casa? Siete solo dei cialtroni irrispettosi degli altri (non del Sindaco) e neppure di voi stessi».

Già nelle scorse settimane il sindaco non aveva risparmiato accuse ai cittadini indisciplinati, etichettandoli come degli imbecilli (leggi qui).