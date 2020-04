Montesano, al cimitero si entra secondo l’iniziale del cognome

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Si alle visite al cimitero, ma in base all’iniziale del proprio cognome. E’ quanto ha previsto l’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana. Dal 5 maggio riaprirà il campo santo del Capoluogo ma anche quello di Arenabianca. Per evitare assembramenti l’Ente ha previsto che gli ingressi avvengano in base all’iniziale del cognome: dalla A alla C il 5 maggio; dalla D alla M il 7 maggio, dalla N alla Z il 9 maggio.

Sono ammessi due componenti per nucleo familiare. Non è consentita la visita durante la benedizione o lavori di tumulazione, estumulazione ed esumazione.

Entrano 20 persone per volta per un massimo di 15 minuti. Sarà obbligatorio l’uso di mascherina e guanti.