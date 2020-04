Esodo dal Nord, preoccupazioni in Cilento e Diano

Esodo dal Nord. Era già accaduto a Marzo, in seguito al lockdown. In quell’occasione si registrarono al sud i primi contagi. Il fenomeno rischia di ripetersi dal 4 maggio. La Fase 2, tanto criticata per i pochi allentamenti alle restrizioni, prevede la possibilità per chi si trova in altre Regioni di tornare presso il proprio domicilio. Il conto alla rovescia è già iniziato. Tanti studenti e lavoratori sono pronti a rientrare nelle loro regioni, molti anche nel Cilento e Vallo Di Diano.

Esodo dal Nord: posti in treno quasi esauriti

Trenitalia sta valutando di aumentare le corse, in aumento le prenotazioni. I Frecciarossa delle 7.10 e delle 10.25 Milano Centrale – Napoli Centrale (la stazione più vicina per chi giunge in Cilento e Diano essendo sospese le corse per Salerno), fanno registrare il tutto esaurito. Situazione simile per il Frecciarossa in partenza alle 18.10: restano solo pochi biglietti a prezzi superiori a 100 euro. Per raggiungere i propri comuni di residenza, poi, sarà necessario utilizzare i treni regionali. Per quanto riguarda i voli Milano-Napoli c’è il sold out.

Appello a denunce e controlli

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha già invitato tutti coloro che rientrano ad autodenunciarsi e i cittadini a denunciare. Il Governatore De Luca ha detto “no” ad un esodo incontrollato. Chi rientra in Campania dovrà restare in quarantena per 15 giorni. Da Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri partono appelli ai sindaci affinché dal 4 maggio dispongano maggiori controlli nelle stazioni.