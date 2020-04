Coronavirus: un nuovo caso ma aumentano i guariti in Cilento e Diano

Un nuovo contagio a Perdifumo. La notizia è della serata di ieri dopo un periodo in cui la situazione sembrava in netto miglioramento nel Cilento e Vallo di Diano. Nel primo caso non si registravano nuovi positivi da due settimane, nel secondo, invece, la preoccupazione arrivava da Padula per un anziano ospite di una casa di riposo risultato contagiato dal virus. Il rischio è che ora la malattia possa interessare anche altri degenti. Anche qui, comunque, vi è un netto calo delle persone positive.

Coronavirus nel Vallo di Diano: la mappa

Solo nelle ultime 24 ore 10 i guariti: 5 a Sant’Arsenio, 3 ad Auletta, 1 a Sala Consilina e Caggiano. Al momento sono 60 le persone che sono riuscite a superare l’infezione e 78 quelle ancora contagiate.

All’ospedale Luigi Curto di Polla resta ricoverata una sola persona.

Coronavirus: ancora guarigioni nel Cilento

Nell’area cilentana se si esclude il nuovo caso il bilancio è positivo con quattro nuovi guariti. Il primo è il terzo paziente risultato positivo durante questa pandemia a Vallo della Lucania, un trentenne: il doppio tampone cui è stato sottoposto ha dato esito negativo. Per un sessantenne, sempre di Vallo e in isolamento domiciliare dopo la scoperta del contagio, è negativo il primo tampone, si attende l’esito del secondo che permetterà al Comune di tornare a quota 0 contagi. Migliora anche la situazione all’ospedale “San Luca” dove restano ricoverate tre persone tra cui due infermiere proprio del nosocomio vallese (di Agropoli e San Mauro La Bruca). Le loro condizioni cliniche sono buone. Per la terza paziente, una donna di Agropoli, familiare del compianto Alfonso Migliorino, è negativo il primo tampone e si attende il secondo per confermare la definitiva guarigione. Tra i guariti figura anche il 33enne farmacista di Montecorice e il medico di Vibonati con la moglie, entrambi contagiati.

Due guariti negli Alburni

Buone notizie arrivano anche dal comprensorio alburnino: due tamponi negativi per i coniugi di Sicignano degli Alburni risultati contagiati nelle scorse settimane.

Rischio nuovi contagi?

I giorni più bui sembrano alle spalle e continua la conta dei guariti che ormai supera di gran lunga quella dei contagiati. C’è comunque timore per la fase due: dal 4 maggio molte persone provenienti dal nord torneranno in Cilento e c’è chi teme un nuovo aumento dei malati.